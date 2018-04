Team Sunweb bouwt topsportcentrum in Sittard

Pieter Weening 'Natuurlijk vragen mensen regelmatig wanneer ik stop'

7:21 Pieter Weening staat zondag voor de negende keer aan de start van de Amstel Gold Race. Voor de 37-jarige Fries van Roompot-Nederlandse Loterij is het trainingsgebied, het verkennen van het parcours is niet per se noodzakelijk. ,,De finale is opnieuw iets aangepast, maar er zullen toch wel weer dezelfde renners voorin zitten.'' Zijn generatiegenoot Alejandro Valverde bijvoorbeeld. ,,Nog steeds een van de beste renners ter wereld.''