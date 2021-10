Teamsprinters beginnen jacht op vierde wereldtitel met snelste tijd in kwalificatie

Lucinda Brand klopt medevluch­ter Marianne Vos in wereldbe­ker veldrijden

14 oktober In zware omstandigheden heeft Lucinda Brand de tweede wereldbeker veldrijden van het seizoen in het Amerikaanse Fayetteville op haar naam geschreven. De regerend wereldkampioene liet in aanhoudende regenval medevluchter Marianne Vos in de zesde en laatste ronde achter zich. Daarna reed ze overtuigend naar de overwinning.