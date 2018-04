Terpstra kickt op zege in droomkoers: 'Dit is zo gaaf'

Met zijn zege in Oudenaarde verstevigde Terpstra opnieuw zijn plek in de Nederlandse wielergeschiedenis. ,,Dit zijn de koersen waar ik vroeger voor thuis bleef,’’ zegt hij bij de collega’s van de Belgische televisie. ,,En nu sta ik zelf op de erelijst. Dat is kicken.’’ Terpstra maakte indruk op vriend en vijand. Hij loste in de finale eerst Vincenzo Nibali en achterhaalde daarna de kopgroep met onder anderen Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle. ,,Opeens was ik weg met Nibali. Soms voel je: dit zijn beslissende momenten in de wedstrijd. Dan moet je alles geven. ,,Ja,’’ zei Terpstra lachend. ,,Ik loste Nibali bergop. ,,Maar dit zijn de klimmetjes die ik kan overleven. Makkelijk ging het daarna niet. Vijf minuten later dacht ik al: had Nibali nog maar bij me gezeten.’’

Pissig

Het kostte Terpstra geen enkele moeite zijn landgenoten Langeveld en Van Baarle kansloos te maken. ,,Ik was een beetje pissig. Langeveld en Van Baarle zijn oud-ploeggenoten, logisch dat ze goed samenwerken. Maar zij reden in de afdaling zo hard om me er niet bij te laten komen. Toen dacht ik: dan kun je het krijgen ook. Daarna was het niet makkelijk. De weersvoorspelling zei dat de wind in ons voordeel zou zijn. Maar dat was niet zo. De laatste kilometers waren zo zwaar. Ik was over de finish helemaal naar de kloten, ik kon niet meer op mijn benen staan. Maar dit is zo gaaf.’’



En ook na de winst in de Ronde van Vlaanderen had Niki Terpstra weer een songtekst paraat. Hij verwees naar ‘de liefde voor muziek’ van de Vlaming Raymond van het Groenewoud. ,,Het begint een hype te worden, ik wilde ook wat doen voor het Vlaamse volk,’’ aldus Terpstra. ,,Er is in Vlaanderen op de een of andere manier toch wel wat kritiek op mij. Ik hoop nu wat harten te hebben gewonnen.’’