Terpstra wint met Quick-Step in nieuwe koers in Italië

De Italiaan Elia Viviani kwam als eerste van Quick-Step over de finish en is daardoor de eerste leider. Niki Terpstra was één van de zeven renners die namens de Belgische ploeg in actie kwamen. Het zevental zegevierde met een gemiddelde snelheid van 54,895 kilometer per uur. Het was voor Quick-Step al de 39e zege van het seizoen.