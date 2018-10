Terugblik In Het Wiel: 'Valverde had WK volledig onder controle'

Alleen Zoetemelk oudere wereldkam­pi­oen dan Valverde

30 september Vijftien jaar na zijn eerste WK-medaille was het vandaag eindelijk raak voor Alejandro Valverde. De, voor wielernormen, hoogbejaarde Spanjaard is met zijn 38 jaar en 158 dagen echter niet de oudste wereldkampioen in de geschiedenis van de wielersport. Joop Zoetemelk was in 1985 welgeteld 114 dagen ouder. Een overzicht van de vijf oudste wereldkampioenen op de weg.