Teunissen na virtuele Ronde van Vlaanderen: ‘Het was afzien’

Teunissen kwam als negende over de streep en zag Greg Van Avermaet zijn eerste Ronde ooit winnen. ,,Het is heel warm, want je hebt geen rijwind en het was drie kwartier volle bak", legt Teunissen uit, die niet de illusie had dat hij deze rit kon winnen. ,,Het is een ander soort fietsen dan in de koers. Het viel me niet tegen. Ik was wel blij dat het niet langer was. Het is een soort lange tijdrit.”



De renner van Jumbo-Visma ziet wel een toekomst in deze virtuele wedstrijden. ,,Ik denk dat het zeker in deze tijd iets leuks is. Er zit potentie in. Je gaat wel een ander soort wielrenner krijgen: het is drie kwartier hard fietsen, dat is anders dan een echte Ronde van Vlaanderen waar het zeven uur lang hoog vermogen rijden is en een aantal keer ver in het rood moet gaan. Maar dit is ook gewoon wielrennen. Laten we hopen dat we dit jaar nog echt kunnen koersen. Als er niets anders is, dan is dit nog leuk voor de afwisseling.”