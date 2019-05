Teunissen steviger in leiderstrui na ritzege

Video Sloveen Pogacar nieuwe leider in Ronde van Californië

13:09 De jonge Sloveen Tadej Pogacar heeft de koninginnenrit in de Ronde van Californië op zijn naam geschreven. De 20-jarige wielrenner van UAE-Team Emirates nam door zijn zege in bergetappe naar Mount Baldy tevens de leiderstrui over van de Amerikaan Tejay van Garderen (Education First), die niet met besten meekon en veel tijd verloor.