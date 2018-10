Theuns keert terug bij Trek

Fabio Jakobsen bezorgt Quick-Step recordzege

18 oktober Fabio Jakobsen heeft de derde etappe gewonnen in de Ronde van Guangxi. De 22-jarige Gelderlander van Quick-Step was in Nanning de sterkste in de massasprint na een rit over 125 kilometer, die werd afgewerkt in de stromende regen. Dylan Groenewegen, de leider in het klassement na winst van de openingsrit, kwam als vierde over de streep.