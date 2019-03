Thomas is nu al veroordeeld tot race tegen klok: afvallen én sterker worden

Door Pim Bijl



Wie hem begin september zag in de Ronde van Groot-Brittannië twijfelde even of dit de man was die in juli de gele trui in de Tour had opgeëist. Geraint Thomas was in een interview met The Telegraph ronduit eerlijk. ,,Na een paar late nachten en vroege ochtenden, met zonder twijfel een grote hoeveelheid alcohol, ben ik enkele kilo’s zwaarder, en in geen geval mag ik ook maar denken aan een overwinning.”



De Tour-winnaar had een buikje gekregen. Althans, voor wielerbegrippen, waar met name ronderenners een extreem laag vetpercentage moeten hebben om kans te maken in de grote rondes. De man die zich bij terugkomst in Wales door duizenden mensen had laten toejuichen onder de Cardiff Castle had duidelijk de teugels laten vieren. En ook in de maanden die volgden waren de festiviteiten nog niet ten einde en had Thomas het druk. Hij werkte aan een boek The Tour According to G, waarin hij zijn ‘reis’ naar de Tourzege beschrijft, en draafde op in televisieshows als The Graham Norton Show.



Rod Ellingworth, de Sky-coach die Thomas al kent sinds hij op zijn zestiende Cardiff voor Manchester verruilde, kon dit weekeinde zijn lach niet onderdrukken, gevraagd de manier waarop Thomas zijn Tourzege had gevierd. ,,Voor G was de Tour winnen zo’n extreem moment, daar hoorde een gigantische ontlading bij. Bij Sky hebben we gezegd: we geven hem de ruimte, hij verdient het om te genieten.” Weer een lachje: ,,Maar er kwam wel heel wat gewicht bij, inderdaad.”