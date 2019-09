Thomas laat tijdrit schieten op WK wielrennen

De winnaar van de Ronde van Frankrijk van 2018 voelt zich niet fit genoeg om woensdag een rol van betekenis te spelen. Wel zal hij volgende week zondag starten in de wegrace. Zijn plaats wordt ingenomen door John Archibald.



,,Ik heb geprobeerd weer in vorm te komen na mijn rustperiode na de Tour de France, maar ik voel me nog niet goed genoeg voor een topprestatie", laat Thomas via de Britse wielerbond weten. ,,We hebben daarom in overleg besloten de tijdrit te skippen. Ik richt me volledig op een rol in de wegrace.”



Archibald werd tweede achter Alex Dowsett in het Brits kampioenschap tijdrijden. Behalve Dowsett komt ook Tao Geoghegan Hart in actie op de individuele tijdrit. "John is klaar om Geraint te vervangen. Hij heeft in de voorbereiding op de mixed relay grote vorm getoond", aldus Stephen Park namens de Britse wielerbond.