‘Tijd dat Joop uit de boeken gaat’

Moerenhout: ,,Dit is een geweldige lichting wielrenners om mee aan de slag te gaan. We doen op alle fronten mee. In klassiekers, sprints, etappekoersen en grote ronden. Het zou mooi zijn als we op de WK’s die lijn door kunnen trekken. En statistisch wordt de kans steeds groter dat het weer een keer lukt op een WK. Want hoe langer het duurt, hoe korter het is voordat het eens zal gebeuren. Al ben ik niet diegene die daar het grote verschil in gaat maken. Dat zijn veel te grote woorden. Het zijn de renners die het moeten doen.’’