Tijdritkampioenschappen worden in Emmen en Nunspeet gehouden

Nunspeet was ook al in de race voor volgend jaar, maar is blij met de komst van het kampioenschap in 2023. De beoogde start- en finishlocatie is in Vierhouten. De renners rijden twee ronden van circa 20 kilometer via de Stakenberg richting Elspeet en langs de Noorderheide weer terug. ,,De route doet puur Veluws aan en gaat over glooiende wegen door bossen en langs heidevelden”, aldus een enthousiaste sportwethouder Mark van de Bunte.