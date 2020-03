Tilburger Ben van Erp (77) verdween als ploegleider te vroeg uit koers

Daarna is hij nooit meer teruggekeerd in het peloton. ,,Ben had niet alleen de wielerzaak. Hij was daarnaast een succesvol zakenman bij diverse bedrijven. Maar de kick die hij kreeg van het wielrennen, vond hij nooit meer terug”, weet Vooijs.

Koersende zwager

Via zijn koersende zwager Cees Swinkels was Van Erp ooit in de wielersport terecht gekomen. ,,Dat hij zelf nooit gekoerst had, speelde destijds geen enkele rol”, zegt Peer Maas over de carrière die Van Erp maakte als ploegleider bij de amateurs. Acht jaar lang werkte Maas als renner nauw samen met zijn ploegleider. Vooral Gazelle werd uitgebouwd tot een modelformatie. ,,Ben was vooral een motivator”, herinnert Maas zich. ,,Destijds was een ploegleider vooral de man die de ploeg bij elkaar moest zien te houden. In dat opzicht had hij er moeite mee dat goede renners op een gegeven moment de stap naar de profs wilden maken.”