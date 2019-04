Tilburger Roosen vervangt Grøndahl Jansen in Parijs-Roubaix

De Belg Wout van Aert is in Parijs-Roubaix opnieuw de kopman van de Nederlandse formatie. Van Aert krijgt steun van zijn ervaren landgenoot Maarten Wynants en vijf Nederlanders: Danny van Poppel, Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn en Roosen. Nico Verhoeven en Grischa Niermann zijn de ploegleiders van Jumbo-Visma in de klassieker over bijna 260 kilometer, waarvan 54,5 kilometer over kasseien gaat. Die steentjes, ruim 6 miljoen stuks, liggen verspreid over 29 stroken.