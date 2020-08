Tim Wellens mist Tour de France na val: ‘Had zinnen gezet op ritzege’

De Belg droeg vorig jaar geruime tijd de bolletjestrui in de Tour. Wellens, winnaar van twee etappes in de Giro, eindigde als derde in het bergklassement. Hij wilde in de komende Tour voor een ritzege gaan. ,,Ik was er nochtans helemaal klaar voor”, zegt de ontgoochelde Belg. ,,Ik had mijn zinnen gezet op een ritzege. Vooral die eerste etappes naar Nice, Sisteron en Orcières-Merlette had ik in het rood aangekruist, dat is mijn trainingsregio. Ik had al die etappes al enkele keren verkend. Vergeefs dus.”