Tom Meeusen wint eerste GP Destil: ‘Mijn eerste zege ook sinds 2016’

Met het winnen van de eerste GP Destil stond Tom Meeusen voor het eerst sinds vijf jaar weer eens op het hoogste podium van een veldrit. ,,Lokeren is de laatste geweest in 2016”, verduidelijkt de 32-jarige crosser uit Essen, voor wie het de komende maanden erop of eronder is als het gaat om het verlengen van zijn contract bij Deschacht Hens.

,,Ik weet dat ik me moet laten zien dit najaar. En dat ik profwaardig moet blijven. Vandaag heb ik hier de eerste stap gezet, want als je een cross als deze kunt winnen geeft dat alleen maar vertrouwen. Hopelijk kan ik me de komende weken ook weer in beeld rijden bij de grotere wedstrijden”, zo vatte Meeusen het belang van zijn zege op Streekpark Klein Oisterwijk samen.

Op de nieuwe locatie van wat voorheen de nationale cross van Moergestel was, trof Meeusen in ieder geval een koers naar zijn hart. ,,Lekker technisch en vlak. Bovendien lagen de balken op de perfecte plek.” De Vlaming is immers een erkend springer en daardoor kon hij er het gaatje slaan dat nodig was om even verderop als eerste over de finish te gaan. Voor Loris Rouiller en Stan Godrie, de twee mannen met wie hij in de slotfase de kopgroep van 13 man was ontvlucht.

Godrie

Ook voor Godrie was het lang geleden dat hij nog eens op het podium had gestaan in een internationale cross. ,,Ik heb gevoel dat alles nu weer op zijn plek aan het vallen is”, zegt de man die op het WK voor beloften in 2015 nog een medaille pakte.

Godrie was een van de animators van de cross in de openingsfase. Het bleek echter ook voor hem lastig om alleen of met een kleine groepje een gat te slaan. ,,Ik had het alleen lastig om juist in het begin vooraan te komen in die grote kopgroep”, zo keek Meeusen terug op zijn wedstrijd. ,,Telkens brak het op de steile kant. Moest je weer in de achtervolging.”

Toen hij eenmaal in het voorste gedeelde van de leidersgroep zat, kon Meeusen zich gaan opmaken voor de strijd om de zege. Dat hij nog altijd een cross kan afmaken, bleek daarna wel.

Lust voor het oog

Omdat er lange tijd een grote, sterke groep vooraan bij elkaar bleef, was de wedstrijd voor het talrijk opgekomen publiek een lust voor het oog. ,,Het publiek zal een mooie dag gehad hebben”, dacht Meeusen dan ook. Volgens de Belg verdient de organisatie van de GP Destil vooral een compliment dat ze renners zoals hij de kans bieden om dicht bij huis een internationale wedstrijd te rijden. Daarin kun je punten pakken en die zijn o zo belangrijk omdat het nog moeilijker is geworden om me te plaatsen voor de wereldbeker-crossen. Als lid van de oude garde moet ik mij dubbel bewijzen.

Meeusen had tot zondag 13 punten verzameld. Door de overwinning van de GP Destil komen er veertig bij.