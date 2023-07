Tour de France Femmes voor Marianne Vos extra speciaal: ‘Elke dag is het afzien en genieten tegelijkertijd’

Dominante Annemiek van Vleuten met vierde eindzege in Giro Donne naast Anna van der Breggen: ‘Heel speciaal’

Annemiek van Vleuten heeft voor de vierde keer in haar loopbaan de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. De 40-jarige kopvrouw van Movistar kwam in de achtste en laatste rit geen moment meer in de problemen. De laatste etappe was een prooi voor Chiara Consonni.