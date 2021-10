Tour de France onthuld: renners krijgen kasseienrit én Alpe d’Huez voorgeschoteld

Daan Hakkenberg



Twee tijdritten van in totaal 53 kilometer, een Roubaix-rit met elf kasseistroken en zes bergritten met vijf keer een aankomst bergop. Dat verspreid over vier landen, te weten Denemarken, België, Zwitserland en Frankrijk. Het is de Tour de France van 2022 in een notendop.

Met een beetje mazzel, maar vooral afhankelijk van de wind kan de Tour-start in Denemarken - twee jaar uitgesteld vanwege corona - een waar spektakel worden. Na een 13 kilometer lange tijdrit volgen twee vlakke etappes langs de Deens kust met de Grote Beltbrug in van ruim 250 meter als blikvanger op Tourdag 2.

Na de Deense driedaagse volgt een rustdag voor de verplaatsing naar Noord-Frankrijk, waar de Tour verder trekt vanuit Duinkerken. Een dag later staat de kasseienetappe van Lille naar Arenberg ingetekend met elf stroken van in totaal bijna 20 kilometer. Twee dagen later de - onverharde - aankomst op La Planche des Belles Filles gevolgd door een uitstapje met twee ritten over Zwitsers grondgebied. Na etappe 9 is de volgende rustdag in Morzine met daarna twee loodzware Alpenetappes. De eerste met aankomst op Col du Granon van ruim 2400 meter. Etappe 12 op de Franse nationale feestdag quatorze juillet finisht op Alpe d’Huez met daarvoor nog de Galibier en de Croix de Fer.

In vergelijking met afgelopen jaar zijn iets minder gecategoriseerde beklimmingen opgenomen (23 ten opzichte van 27), maar ook in de Pyreneeën wachten twee zware etappes met aankomsten op Peyragudes en Hautacam. Het laatste klassementsgevecht is een dag voor de etappe naar de Champs-Élysées met een 40 kilometer lange tijdrit.

Tour de France Femmes

In het Palais des Congres in Parijs werden op donderdag rond het middaguur voor het eerst twee Tour de Frances op één dag gepresenteerd. Dus kwamen naast titelverdediger Pogacar, rittenrecordhouder Mark Cavendish en kersvers wereldkampioen Julian Alaphilippe ook de sterren van de eerste Tour de France Femmes het podium op. Daarbij Elisa Balsamo die drie weken geleden Marianne Vos klopte in de strijd om de regenboogtrui en de Poolse Kasia Niewiadoma, nummer 3 van het WK.

Want op de dag - 24 juli - dat de mannen Parijs binnenrijden voor een sprint op de Champs-Élysées vertrekken de vrouwen bij de Eiffeltoren voor hun Tour de France van acht dagen. Voorziene hoogtepunten etappe 4 van Troyes naar Bar sur Aube met vier onverharde stroken en twee bergetappes als sluitstuk. De eerste bergrit finisht op Le Markstein, een dag later op 31 juli staat boven op de La Plache des Belles Filles een Tourwinnares in een gele trui.

Volledig scherm Het parkoers. © AP

Volledig scherm Tour-directeur Christian Prudhomme. © AP

