Tour start in 2021 met tijdrit in Kopenhagen

Het nieuws was woensdag al per ongeluk naar buiten gekomen, een dag later bevestigde de organisatie van de Tour de France dat Kopenhagen over twee jaar het ‘Grand Départ’ organiseert. De grootste wielerronde ter wereld start op vrijdag 2 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de Deense hoofdstad.

In het daaropvolgende weekeinde trekt het peloton door Denemarken. De tweede etappe leidt van Roskilde naar Nyborg over 190 kilometer, waarbij de renners ook over de Grote Beltbrug van maar liefst 18 kilometer rijden. De derde rit voert van Vejle naar Sønderborg over 170 kilometer. De rest van het parcours van de 108e editie van de Tour wordt later bekend gemaakt. Maandag 5 juli is in ieder geval een reisdag.

Kristian Jensen, de Deense minister van Financiën, had al verklapt dat de Tour naar Kopenhagen komt. ,,Het is officieel. De Tour start in Denemarken in 2021", schreef hij in een bericht op Twitter, dat kort daarop weer werd verwijderd. Donderdag volgde de bevestiging. De Tour kwam nog nooit naar Denemarken. Zeven jaar geleden startte wel de Ronde van Italië in de Deense stad Herning.

,,Ik ben blij en trots dat de Tour naar Denemarken komt’', zei premier Lars Løkke Rasmussen. ,,Wij zijn een van de grootste fietslanden ter wereld.’' Burgemeester Franck Jensen van Kopenhagen spreekt van het ,,grootste sportevenement ooit’' in zijn land. Volgens Christian Prudhomme, de baas van de Tour, past de keuze voor Denemarken in het streven om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen. ,,De Denen zijn het perfecte voorbeeld van hoe je de fiets tot het belangrijkste vervoermiddel in een stad maakt.’'