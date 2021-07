Tour-verrassing Vingegaard langer bij Jumbo-Visma

Smaakmaker Schelling ziet geweldige Tour beloond worden met contract­ver­len­ging

28 juli Ide Schelling rijdt ook in 2022 en 2023 voor Bora-hansgrohe, zo heeft zijn ploeg woensdag bekendgemaakt. Schelling maakte afgelopen Tour de France naam bij het grote publiek door meerdere dagen in de bolletjestrui te rijden. ,,We hebben al veel bereikt samen, maar we gaan samen voor nog veel meer.”