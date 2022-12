Tourlegende Jan Janssen móet naar buiten toe: ‘In de stoel zitten is voor mij niet de beste therapie’

Dylan van Baarle en Annemiek van Vleuten wielren­ners van het jaar

Dylan van Baarle is uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. Dat gebeurde tijdens het Wielergala in Den Bosch, georganiseerd door oud-renners die zich verenigd hebben in de Club 48. Annemiek van Vleuten werd gekroond tot Wielrenster van het Jaar.

19 december