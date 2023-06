Tourorganisatie maakt afdalingen naar aanleiding van dood Gino Mäder minder gevaarlijk

Dat gebeurt naar aanleiding van het overlijden van de Zwitserse wielrenner Gino Mäder, die twee weken geleden aan de gevolgen van een val in een afdaling in de Ronde van Zwitserland overleed. ,,Ik ben blij dat ik kan melden dat er met de Tourorganisatie, de in de AIGCP verzamelde ploegen en de UCI is gesproken”, meldt oud-coureur Adam Hansen, de voorzitter van de CPA, op Twitter.

,,De renners zullen via audio-signalen worden gewaarschuwd voor gevaarlijke bochten. Er is nieuw asfalt, wat een grote zorg was bij de renners, en er is extra beveiliging op gevaarlijke punten.” Hansen komt zelf naar de Tour om vooraf de bewuste afdalingen te fietsen en te filmen. De beelden gaat hij uploaden zodat renners vooraf kunnen zien hoe de weg erbij ligt. ,,Zo hoop ik hun grootste zorgen weg te nemen”, aldus Hansen.

De internationale wielrenunie UCI presenteert vrijdag in Bilbao het in samenwerking met alle betrokkenen samengestelde pakket om het wielrennen veiliger te maken, die deze krant eerder al nader toelichtte. In de Baskische stad begint een dag later de Tour de France.

