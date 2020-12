Tourwinnaar krijgt in januari al coronavaccin

"Ik was een van de 30.000 vrijwilligers in Abu Dhabi die het nieuwe SinoPharm-vaccin hebben getest. Ik heb geen last gehad van bijwerkingen", vertelde Gianetti. De Zwitser is enthousiast: "Er is nog geen officiële goedkeuring, maar die zal er spoedig komen. Ze hopen in 2021 een miljard doses te verspreiden. In januari hopen wij ons hele team te kunnen vaccineren, maar het is een vrijwillige keuze."