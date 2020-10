‘Tourwinnaar Pogacar komt dit seizoen niet meer in actie’

Alaphilip­pe biedt excuses aan: ‘Eerste en laatste keer dat dit me overkomt’

4 oktober Julian Alaphilippe vindt het terecht dat hij werd teruggezet van de tweede naar de vijfde plaats in de uitslag van Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman van Deceuninck - Quick-Step week in de sprint in Luik van zijn lijn en hinderde daarmee de Zwitser Marc Hirschi. Vlak voor de streep werd hij nog ingehaald door de Sloveen Primoz Roglic die daarmee de zege pakte. ,,Ik accepteer de beslissing van de jury”, zei Alaphilippe.