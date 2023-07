Triest nieuws uit Oostenrijk: zeventienjarige Italiaan overlijdt tijdens afdaling in juniorenkoers

Opnieuw triest nieuws in het wielrennen: de zeventienjarige Italiaan Jacopo Venzo is gisteren overleden door een val tijdens de Junioren Rundfahrt in Oostenrijk. Dat bevestigt zijn team Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino.

De renner kwam ten val in de afdaling van de Oostenrijkse Mistelbacher Berg. Volgens Oostenrijkse media werd Venzo met spoed door een traumahelikopter opgehaald, maar de Italiaan overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. ‘Met tranen in de ogen en een gebroken hart melden wij dat Jacopo Venzo is overleden’, schrijft zijn ploeg in een statement.

‘Jacopo was een heel bijzondere jongen, hij was heel getalenteerd’, vervolgt zijn team. ‘Daarom doet het nóg meer pijn. Bedankt voor alle mooie momenten.’ De klimspecialist werd op 29 juni 2006 geboren in het Italiaanse Cartigliano. De organisatie van de Junioren Rundfahrt heeft besloten om de wedstrijd per direct te annuleren.

Gino Mäder

De wielerwereld werd een maand geleden nog opgeschrikt door het overlijden van Gino Mäder. De Zwitserse renner kwam in de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland hard ten val. Vlak voor de start van de Tour de France werd SafeR gepresenteerd, een instantie die het wielrennen veiliger moet maken. In een afdaling van de Col de la Loze in de Tour werden afgelopen week stootkussens geplaatst om zware valpartijen te voorkomen.

Ook de motorsportwereld kreeg onlangs te maken met triest nieuws. Motorcoureur Joey den Besten en de achttienjarige autocoureur Dilano van ‘t Hoff overleden na harde crashes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.