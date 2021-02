Tussen de trainingskampen is Timo Roosen thuis in Tilburg: ‘Alleen nog even de fiets testen op de keien hier’

Timo Roosen (28) is tussen twee Spaanse trainingskampen een weekje thuis in Tilburg. ,,Kan ik hier mooi mijn nieuwe fiets testen op de kasseien.” De modelprof van Jumbo-Visma over schaatsen in de winter, nieuwe doelen en koersen in coronatijd.