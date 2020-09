Twan van Gendt blikvanger op WK-kwalificatie pump track in Roosendaal

wk kwalificatie pump trackTwan van Gendt is zaterdag in Roosendaal één van de deelnemers aan de Nederlandse kwalificatiewedstrijd voor het WK pump track van 2021. 'Kan ik me eindelijk weer eens flink uitleven.'

Een NK op 10 en 11 oktober, meer valt er voor de BMX'ers dit jaar niet te beleven. Geen wonder dat wereldkampioen Twan van Gendt er als de kippen bij was om zich aan te melden voor de Nederlandse WK-kwalificatiewedstrijd pump track, die zaterdag wordt gehouden op baan van Velosolutions bij het Roosendaalse Wielerexperience.

,,Er is voor ons niet alleen weinig anders, het is ook nog eens mooi en motiverend om te doen. Ik ben benieuwd hoe hoog ik daar ga eindigen", zegt de sinds kort in Rosmalen wonende Van Gendt. Daarnaast is pump track volgens hem een sport waar iedere BMX'er zijn voordeel mee kan doen. ,,Het is goed voor de skills die je daarbij nodig hebt. De bochten voor mij vooral."

Fietsen zonder te trappen

Want ook BMX'er moeten zich deels al pompend een weg naar de finish zien te banen. ,,Als we niet trappen, wil dat niet zeggen dat we vanzelf over de bultjes komen." Pompen is keihard werken, weet hij. ,,Het is fietsen zonder te trappen. Vergelijk het met surfen op de golven of skateboarden. Je bent constant aan het squaten."

Hoe intensief dat is, ondervond Van Gendt laatst weer aan den lijve. ,,Een run duurt gemiddeld 45 seconden. Na 25 seconden voelde het al alsof ik een minuut bezig was." Moraal van het verhaal: je kunt ook als wereldkampioen BMX behoorlijk kapot gaan op een pumptrack-baan. ,,Maar het is vooral ontzettend leuk om te doen. Ik kan me er flink op uit leven. En het gaat ook nog eens verrekte hard."

Het brengt hem zelfs terug naar zijn beginjaren op het fietscrossbaantje in de buurt. ,,Het mooie is dat jong en oud er plezier op kunnen hebben." Zaterdag in Roosendaal gaat het voor Van Gendt echter ook behoorlijk om het echie. Het Red Bull UCI Pump Track World Championships lonkt. ,,Ik ga proberen me ervoor te plaatsen."

WK-kwalificatie pump track

Lokatie:

WielerExperience Roosendaal (het voormalige Red Band Sportpark aan de Buijenstraat).

Programma

09.00 uur: start van de kwalificatieruns.

17.00 uur: finish finales.

Na de kwalificatieruns, volgt een knock-out-toernooi, waarbij steeds twee rijders het tegen elkaar opnemen.

Volledig scherm De pump track van de Roosendaalse WielerExperience. © Foto Alfred de Bruin