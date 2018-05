Twan van Gendt en Dave van der Burg stranden in kwart en halve finale BMX World Cup Papendal

Twan van Gendt uit Den Bosch en Dave van der Burg uit Heesch wisten zich zaterdag op sportcentrum Papendal niet te plaatsen voor de finale van de eerste manche van de BMX World Cup. Van Gendt strandde in de kwartfinale. Van der Burg werd uitgeschakeld in de halve eindstrijd.

Hoewel de twee stevig baalden van het missen van de finale, wilden ze er ook weer geen groot drama van maken. ,,Dave en ik komen allebei na een revalidatieperiode terug van een knieblessure. Voor ons was het vooral een trainingsweekeinde", verduidelijkte Van Gendt.

Voor Van der Burg was het zelf pas zijn tweede wedstrijd van het seizoen. ,,Ik zag het als een test om te kijken in hoeverre ik al mee kan doen in een wereldbekerwedstrijd. En welke punten ik nog moet verbeteren. Mijn eerste grote doel is het WK in Bakoe. Daarvoor heb ik nog een maand."

De test viel positief uit. ,,Het ging de hele dag wel goed. Pas in de halve finale werd het spannend en maakte ik een foutje op de eerste bult. Daardoor verloor ik snelheid. In de eerste bocht ging ik toch weer naar plek drie, maar toen drukte iemand me binnendoor van de baan en was ik gezien. Natuurlijk baal ik nu, maar gezien mijn voorbereiding was het halen van de halve finale zeker niet slecht."

Van Gendt kwam eerder dit jaar al in competitie. ,,Ik heb er voor gekozen om via het rijden van wedstrijden omdat ik dat met het vergroten van mijn volume als de beste training zie. Op zo'n dag als vandaag kom je jezelf dan toch nog tegen. Helemaal op zo'n intensieve baan als hier op Papendal."

In de kwartfinale kwam hij ook nog een Rus tegen die hem het leven 'op een botte manier' zuur maakte. ,,Hij was enorm aan het beuken en ik dacht: laat maar gaan. Ik ben ondertussen ouder en wijzer geworden. Dit was niet het moment dat het het waard was om risico's te nemen."

Zondag wordt op Papendal nog een ronde in de strijd om de World Cup gereden. ,,Natuurlijk kijken we daar al naar uit", zeggen de twee in koor. Nick Kimman doet dat zeker ook. De Nederland won zaterdagavond de eerste WB-finale van het weekeinde.