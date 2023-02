Twee mannen schuldig bevonden aan overval Mark Cavendish: lange gevangenisstraffen geëist

Johnny Hoogerland voor even terug in profpelo­ton; Zeeuw op avontuur in Mid­den-Oos­ten

Johnny Hoogerland keert eenmalig terug in het profwielrennen. De Nederlands kampioen van 2013 en de drager van de bolletjestrui in de Tour de France van 2011 maakt vrijdag zijn rentree in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij rijdt als gastrenner een vijfdaagse UCI-koers.

24 januari