Tweevoudig Tourwinnaar Pogacar onthult achilleshiel: ‘Denk dat ze dat al weten’

,,Ze hoeven niet bang voor me te zijn, echt niet”, zei Pogacar deze week, toen hij te gast was in de podcast van wielrenner Geraint Thomas. De 35-jarige Welshman van Ineos-Grenadiers won de Tour in 2018. ,,Ik kan heel snel breken. Op beklimmingen die niet zo lang zijn, kan ik een goed tempo rijden. Maar soms liggen de langere beklimmingen op grote hoogte me niet goed. Maar ik denk dat ze dat al weten”, aldus de Sloveen, daarmee doelend op zijn concurrenten.

Volgens Pogacar kan hij ook in de problemen komen als sterke teams als Ineos en Jumbo-Visma hem bestoken met aanvallen. ,,Ik denk dat het niet zo moeilijk is om mij aan te vallen en te breken.”



Vorig jaar won Pogacar de Tour door op de voorlaatste dag in de klimtijdrit zijn landgenoot Primoz Roglic uit de gele trui te rijden. Dit jaar legde hij de basis voor zijn tweede eindzege al in de eerste serieuze bergrit, waarin hij zijn concurrenten op grote achterstand reed. Pogacar mocht in Parijs niet alleen de gele trui aantrekken, maar ook de bolletjestrui (voor de beste klimmer) en de witte trui (beste jongere). Daarnaast pakte hij bij de Olympische Spelen in Japan brons en won met Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije twee klassiekers.