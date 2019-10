UCI-baas Lappartient: ‘Veiligheid wielrenners absolute prioriteit’

,,De veiligheid van de renners is een absolute prioriteit", liet UCI-baas David Lappartient weten. De komende weken zullen de twee partijen een plan van aanpak opstellen, na onder meer gesprekken met renners, ploegleiders en koersdirecties. Concrete maatregelen om de veiligheid in het peloton vanaf 2020 te vergroten, komen dan tijdens een UCI-seminar in december aan de orde.



De veiligheid van de renners staat de laatste maanden, onder meer na de dodelijke crash van de Belg Bjorg Lambrecht, weer volop ter discussie. ,,Ik wil de CPA bedanken voor hun medewerking", zei Lappartient. ,,Met de hele wielerfamilie hebben we al veel gedaan om de veiligheid te verhogen, al herinneren recente ongevallen ons eraan dat we niet op onze lauweren mogen rusten. We gaan gezamenlijk de terechte bezorgdheid van de renners het hoofd bieden.”