UCI en Zwift komen met een WK Esports in 2020

In 2020 moet er een WK komen en kwalificatiewedstrijden door middel van nationale en continentale kampioenschappen op het platform van Zwift. Data en plaatsen hiervoor moeten nog worden bekendgemaakt. Bij Zwift nemen wielrenners het tegen elkaar op op parcoursen online, door middel van een indoortrainer. Hierbij moet de wielrenner overigens zelf trappen.



,,Esports is een fantastische kans voor de ontwikkeling van het fietsen. He is een nieuwe manier om de sport te beoefenen die zich snel verspreidt en stelt meer renners in staat om te trainen en wedstrijden te rijden ongeacht wat voor weer het is en waar ze wonen", zegt UCI-voorzitter David Lappartient. ,,De samenwerkingsintentie tussen de UCI en Zwift is de beslissende stap naar een volledige integratie van Esports door de UCI.”