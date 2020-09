UCI houdt vast aan WK wielrennen in Afrika in 2025

De UCI kon elf WK's die de komende vijf jaar worden gehouden verdelen. Zo werd het WK mountainbike voor 2025 toegewezen aan de Zwitserse regio Wallis en het WK BMX van dat jaar aan de Deense hoofdstad Kopenhagen. De veldrijders strijden dat jaar om de wereldtitels in het Franse Liévin. Een jaar later gaan de mountainbikers voor hun WK naar het Italiaanse Val di Sole.

Met het uitstel van een aantal beslissingen over toewijzing wil de UCI organisatoren meer tijd bieden om een 'bid' op te stellen. Het gaat daarbij onder meer om de WK's op de weg van 2025 en 2026 en om de WK's baanwielrennen in die jaren. Ook het WK wielrennen in alle disciplines voor 2027 wordt volgend jaar toegewezen. In 2023 is er voor het eerst een overkoepelend WK voor alle takken van de wielersport in Glasgow.