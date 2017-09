UCI keurt inkrimping wielerteams goed

In juni van dit jaar had de UCI de verkleining van de wielerploegen al aangekondigd. Door de aangenomen regelwijziging kunnen nog maar 176 in plaats van 198 renners deelnemen aan de drie grote rondes. Volgens de UCI is de kans op valpartijen met minder coureurs in koers kleiner en wordt de veiligheid voor de renners, begeleiders en toeschouwers daardoor vergroot. Bovendien is het voor ploegen lastiger om wedstrijden met een renner minder volledig te controleren.