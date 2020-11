UCI zet Groenewegen negen maanden op strafbank voor incident met Jakobsen

Dylan Groenewegen is door de internationale wielerunie UCI negen maanden geschorst voor zijn aandeel in de vreselijke val van collega-sprinter Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Deze strafmaat houdt in dat de Nederlander van Jumbo-Visma tot 7 mei 2021 niet in actie mag komen.

Groenewegen kan bij het CAS in beroep gaan tegen de door een onafhankelijke arbitragecommissie opgelegde schorsing, die zeldzaam hoog is voor een incident in de massasprint. De Amsterdammer maakte in de openingsrit van de Ronde van Polen op 5 augustus van dit jaar een manoeuvre waarmee hij Jakobsen de hekken in sprintte. Zijn landgenoot van Deceuninck–Quick-Step kwam daarbij zeer ernstig ten val en is nog altijd bezig met revalideren.

Een stortvloed van woede viel Groenewegen vervolgens in de media ten deel, waarop zijn ploeg Jumbo-Visma besloot de viervoudig etappewinnaar in de Tour de France een tijdje in de luwte te houden. Een zichtbaar aangeslagen Groenewegen betuigde spijt en benadrukte dat zijn hoofd voorlopig niet naar wielrennen stond. ,,Ik raak de fiets voorlopig even niet aan. Aan sprinten denken, is heel ver weg. Ik zal er de komende maanden niet eens aan denken te fietsen.”



Als de straf van kracht blijft, kan Groenewegen theoretisch aan de start van de Giro d’Italia verschijnen. Deze Italiaanse wielerronde begint op 8 mei 2021, twee dagen na het aflopen van zijn schorsing.

Opluchting bij Jumbo-Visma

Team Jumbo-Visma is opgelucht dat er duidelijkheid is gekomen in de disciplinaire zaak tegen Groenewegen naar aanleiding van het incident tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen. ,,Het was een valpartij waarbij de ernst van de gevolgen niet was te overzien. Nu de disciplinaire zaak is afgerond, kunnen we weer vooruit gaan kijken. We zullen dat samen met Dylan oppakken. We zijn opgelucht dat er nu perspectief en duidelijkheid is. Dat wensen we ook Fabio Jakobsen toe. De bemoedigende berichten over zijn herstel doen ons goed”, aldus directeur Richard Plugge van Team Jumbo-Visma.



Groenewegen heeft zijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek en daarin nogmaals erkend spijt te hebben van het afwijken van zijn lijn tijdens de bewuste sprint. Tevens benadrukte hij niet de intentie te hebben gehad mensen in gevaar te brengen of lichamelijk letsel toe te brengen. De 27-jarige sprinter gaat zich inspannen voor activiteiten ter bevordering van een veilige wielersport.

Volledig scherm Groenewegen na zijn valpartij in de Ronde van Polen. © Cor Vos

Groenewegen: ,,De valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen zal voor altijd een zwarte bladzijde in mijn carrière blijven. Tijdens de sprint ben ik van mijn lijn afgeweken. Dat spijt me, want ik wil een faire sprinter zijn. De gevolgen waren heel ongelukkig en ernstig. Daar ben ik mij zeer bewust van en hoop dat dit voor elke sprinter een wijze les is. Ik volg het nieuws van Fabio’s herstel op de voet. Ik kan alleen maar hopen dat hij op een dag weer volledig zal kunnen terugkeren. Door de disciplinaire zaak met de UCI af te ronden wordt duidelijkheid gecreëerd en dat stelt mij in de gelegenheid weer vooruit te kijken. Daar ben ik blij om, ook al is 7 mei nog ver weg. Ik prijs me gelukkig met de steun die ik daarbij krijg van Team Jumbo-Visma, mijn familie en vrienden. Samen zullen we zowel mentaal als fysiek naar die dag toewerken.”

Kort na het incident spraken we wielerverslaggever Thijs Zonneveld. Bekijk hieronder het fragment.