Unibet trekt zich terug als sponsor KNWU

Volgens Marcel Wintels, voorzitter van de KNWU, staat het vertrek van Unibet als hoofdsponsor los van de hoogte van de kansspelbelasting. Die is 29 procent, veel hoger dan de gewenste 20 procent. ,,Omdat de nieuwe kansspelwetgeving nog steeds niet rond is mag Unibet namelijk überhaupt nog niets in Nederland'', vertelt Wintels, die had gehoopt dat de nieuwe wet dit jaar zou worden ingevoerd.

Unibet zou, uitgesmeerd over vier jaar, zeven miljoen euro in het Nederlandse wielrennen stoppen. ,,Voor 2017 heeft Unibet zonder exposure niettemin een miljoen betaald, maar nu er geen enkel zicht is wanneer er iets kan stopt het begrijpelijkerwijs. Het is een scenario dat we lang zagen aankomen vanwege het uitstel van die wetgeving. We waarderen het zeer hoe Unibet zonder exposurekans de wielersport met een miljoen euro geholpen heeft'', aldus Wintels.