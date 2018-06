Urán toont zijn sterke benen in Slovenië

Porte vreest Kelderman in tijdrit Ronde van Zwitser­land

14 juni Een kleine halve minuut achter ritwinnaar Søren Kragh Andersen (Sunweb) kwam geletruidrager Richie Porte als eerste van de klassementsrenners over de streep in Gommiswald. De beloning voor zijn aanval in de finale was 12 seconden tijdswinst op Wilco Kelderman en Sam Oomen, de nummers twee en drie in het klassement.