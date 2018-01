Vakoc na zware operatie langer in Zuid-Afrika

David van der Poel wint in Rucphen

17:12 David van der Poel heeft de veldrit in Rucphen op zijn naam geschreven. De broer van Nederlands kampioen Mathieu van der Poel, die met het oog op de laatste wedstrijd in de wereldbeker zondag in Hoogerheide niet van start was gegaan, won de cross door in de sprint de Belg Jim Aernouts te verslaan. Dieter Vanthourenhout finishte als derde.