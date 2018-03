Vakoc terug in Tsjechië na zwaar ongeval in Zuid-Afrika

,,Ik kan niet vertellen hoe fijn het is om weer thuis te zijn nadat ik eerst in Zuid-Afrika en daarna nog in Praag in het ziekenhuis heb gelegen. Het was soms moeilijk, maar nu ben ik gelukkig met het vooruitzicht weer terug te keren in het peloton'', aldus Vakoc, in 2016 winnaar van de Brabantse Pijl. De talentvolle Tsjech moet nog wel geduld hebben. De ploeg spreekt de hoop uit dat Vakoc voor het einde van dit seizoen zijn rentree maakt.