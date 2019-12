Valpartij Van der Poel zorgt heel even voor spannende Azencross

InhaalraceDe Azencross in Loenhout zorgde voor een ongebruikelijk beeld. Mathieu van der Poel reed een zeer groot deel van de wedstrijd namelijk niet aan kop. De Nederlander kwam al vroeg ten val en moest daardoor een groot gat van meer dan veertig seconden dichtrijden. Dat lukte hem uiteindelijk drie rondes voor het einde van de wedstrijd, waardoor het toch weer normaal werd: Van der Poel kwam als eerste over de streep, voor Eli Iserbyt.

,,Ik dacht zelf ook dat ik niet meer vooraan zou eindigen”, zei Van der Poel bij Sporza, reagerend op het vermoeden dat zijn vader Adrie uitspraak bij de Belgische zender. ,,Het was bijzonder lastig. Ik kon niet veel aan die valpartij doen, ik fietste op een zandzak die er bovenuit stak op de brug. En het duurde lang voor ik m’n fiets terug had, omdat ik eerst alle renners moest laten passeren. Het was zaak om rustig te blijven en een tempo te zoeken dat ik een hele cross aankon.”

Uiteindelijk kon Van der Poel aansluiten bij Iserby en zette hem zelfs nog op een achterstand van tien seconden. ,,Toen ik aansloot bij Iserbyt, was het beste eraf bij mij”, vertelt Van der Poel. ,,Ik had het niet meer in mij om hem met één versnelling te kraken. Dus zette ik mij op kop en hield ik een hoog tempo aan. Dat was uiteindelijk voldoende om van hem weg te rijden.”

Van Aert

De Azencross stond in Loenhout vooral in het teken van de rentree van Wout van Aert. De Belg in dienst van Jumbo-Visma raakte tijdens de Tour de France zwaar geblesseerd en reed vandaag voor het eerst weer in wedstrijdverband. Van Aert eindigde uiteindelijk als vijfde. ,,Ik ben niet verrast”, zei Van der Poel over zijn grote rivaal. ,,Dit was te verwachten, ik wist dat hij meteen in vorm zou zijn.”