Valverde showt regenboogtrui in Italië

Van der Poel klopt wereldkam­pi­oen Van Aert ook in Ronse

7 oktober Mathieu van der Poel heeft in Ronse ook zijn tweede veldrit van het seizoen gewonnen. De 23-jarige Nederlander was de concurrentie in de GP Mario De Clercq net als een dag eerder in Meulebeke te snel af. Van der Poel kwam solo binnen. Wout van Aert finishte op zo'n vijftien seconden als tweede, voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout.