Valverde wint sprint en is nieuwe leider in Catalonië

Valverde (37) nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van Alvaro Hodeg, die een dag eerder de openingsrit had gewonnen. Het jeugdige Colombiaanse talent had bij de beklimming van de Col de Lilla enige achterstand opgelopen.

De Zuid-Afrikaan Daryl Impey werd tweede in de rit over 175 kilometer, tussen Malaró en Valls. Jay McCarthy werd derde. De Australiër was een dag eerder ook al op die positie geëindigd. McCarthy is nu tweede in het klassement, op 4 seconden van de leider. Impey volgt op 6 seconden.

,,Een mooie zege'', zei Valverde aan de finish. ,,Maar dit wil nog niet zeggen dat deze ronde voor mij al is geslaagd. Woensdag wacht ons een zware etappe. Mijn doel is uiteraard de leiderstrui nog even te behouden.'' Valverde won de Ronde van Catalonië vorig jaar.

Hij boekte alweer zijn zesde zege van het seizoen. Eerder won de routinier twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Valencia en een rit en het eindklassement in de Ronde van Abu Dhabi.

Robert Gesink stapte af. De renner van LottoNL-Jumbo had knieklachten.

De derde etappe, over 200 kilometer, wordt gezien als de koninginnenrit. Er staat drie beklimmingen van de eerste categorie en een van de buitencategorie op het programma.