Valverde wint sprintje bergop en slaat dubbelslag in Ronde van Sicilië

Veteraan Valverde (41) ook volgend jaar nog actief in wielerpelo­ton

4 september Alejandro Valverde zal ook volgend seizoen nog als profrenner actief zijn in het wielerpeloton. Dat bevestigde de 41-jarige Spanjaard in een interview bij Eurosport. ,,Ik voel me nog gemotiveerd genoeg om de ploeg te helpen en op jacht te gaan naar overwinningen”, aldus Valverde, die rijdt voor Movistar.