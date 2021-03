Van Aert gaat in bergrit knokken voor leiderstrui: ‘Tactiek zal heel simpel zijn’

Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe en erkende klimmers als Mikel Landa en Tourwinnaar Tadej Pogacar staan dichtbij in het klassement. ,,Met die tweede plaats pakte ik opnieuw bonificatieseconden, maar ik had liever gewonnen”, zei Van Aert. ,,Twintig seconden op Pogacar lijkt te weinig voor de zware rit zaterdag.”

Van Aert is de kopman van Jumbo-Visma in de Italiaanse rittenkoers. Hoe hij de zware etappe van zaterdag met slotklim naar Prato di Tivo overleeft, is afwachten. ,,Het zal een zware opgave worden om de leiderstrui te verdedigen”, denkt de Belg, die in de afgelopen Tour de France indruk maakte met zijn knechtenwerk bergop.



,,De tactiek zal heel simpel zijn”, zegt Van Aert. ,,Ik ga proberen er zo lang mogelijk aan te blijven hangen en als ik gelost word, zal ik vechten voor iedere seconde. Het zou boven alle verwachtingen zijn als ik de trui kan behouden, maar ik ben klaar om er voor te strijden. Zaterdagavond maken we de balans op en zien we wat er verder mogelijk is.”