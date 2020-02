Van Aert gooit planning om door coronavirus en rijdt Omloop Het Nieuwsblad

Na Strade Bianche zou Van Aert ook de GP Industria & Artigianato en Milano-San Remo rijden in voorbereiding op de Vlaamse wielerklassiekers. Vanwege het coronavirus, dat ook Italië heeft bereikt, is het echter onzeker of die wielerwedstrijden wel door zullen gaan.



,,Van Aert stond oorspronkelijk niet opgesteld in de Omloop. Team Jumbo-Visma anticipeert met zijn deelname op een eventuele annulering van andere koersen op zijn programma. Voorkomen wordt zo dat zijn seizoensstart noodgedwongen pas over een maand zou zijn", zo laat de ploeg weten.



Van Aert, die tijdens de Tour de France van vorig jaar ernstig geblesseerd raakte nadat hij een dranghek raakte, wordt zaterdag tijdens zijn rentree vergezeld door Amund Jansen, Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn, Maarten Wynants en Bert-Jan Lindeman. Van Aert neemt de plek van Tom Leezer in. ,,Ik kijk ernaar uit om zaterdag te starten met dit sterke team", liet Van Aert, die eind vorig jaar wel al zijn rentree maakte in het veld, weten op Twitter.