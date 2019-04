Van Aert kon niet meer reageren op Bettiol: ‘Meer zat er niet in’

Van Aert was na zijn sterke optreden in de E3 BinckBank Classic en Gent-Wevelgem tot een van de favorieten voor de zege in de Ronde van Vlaanderen bestempeld. Het geel-zwart van zijn ploeg droeg die verantwoordelijkheid ook duidelijk. In de finale had de 24-jarige Belg net als de medefavorieten niet meer genoeg over om de ontsnapte Italiaan bij te halen.