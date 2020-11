Van Aert opnieuw Wielrenner van het Jaar in België

Van Aert sloot eind oktober zijn wielerjaar af met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen achter Mathieu van der Poel. Daarvoor had hij al Milaan-Sanremo en de Strade Bianche gewonnen, net als twee etappes in de Tour de France. Op de WK werd hij zowel tweede op de tijdrit als in de wegwedstrijd. Twee weken geleden kreeg hij al de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Die wordt uitgereikt in België aan een sporter of sportploeg die zich in een jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en kan maar één keer worden gewonnen.