Van Aert over duel met 'VDP': Maak 25 procent kans om te winnen

Vos na teleurstellend WK: Volgend jaar eerder het veld in

17:06 Marianne Vos wond er geen doekjes om. Ze kon ook niet anders. ,,Deze crosscampagne is mislukt." De achttiende plaats op het WK in Valkenburg was de volgende tegenvaller in een reeks van matige wedstrijden. ,,Eigenlijk heb ik niet een fatsoenlijke cross gereden deze winter. ,,De vijfde plaats in Zolder (wereldbeker) en de vierde in Hoogerheide (ook wereldbeker) waren slechts kleine lichtpuntjes."