Van Aert verslaat Van der Poel en grijpt eindzege in wereldbeker

Van Aert kwam alleen voorop nadat Van der Poel lek was gereden. De regerend wereldkampioen kwam na een achterstand van 20 seconden terug tot op 11 tellen, maar raakte door twee valpartijen weer verder achterop.



Zaterdag had Van der Poel Van Aert nog afgetroefd in de Flandriencross. Het staat nu in de onderlinge confrontaties 5-3 in het voordeel van de Nederlander, die volgende week in Oostende zijn wereldtitel verdedigt, mocht de wedstrijd dus doorgaan.



Van der Poel eindigde in Overijse op ruim een minuut van een ontketende Van Aert als tweede. Tom Pidcock mocht als nummer drie mee het podium op. Lars van der Haar werd zesde, terwijl Corné van Kessel als achtste finishte.



Van Aert, net als Van der Poel drievoudig wereldkampioen, was er na de lekke band van zijn opponent nog niet gerust op geweest dat het een gelopen koers was. ,,Ik zat niet op mijn gemak en hield er rekening mee dat hij terug zou komen. Maar ik moest gewoon doorgaan. Ik wilde nu het konijn zijn in plaats van de jager.”



Van der Poel noemde de lekke band ‘bepalend’ voor de rest van de wedstrijd. ,,Het was een slecht moment om lek te rijden. Ik moest de hele klim nog doen. Dat kostte kracht, ik was ook verbaasd dat ik zo dichtbij kwam. Maar na weer een foutje was het gedaan. Wout is ook sterk, ik had niet veel over in zijn wiel in de eerste twee ronden.”



Ervan uitgaande dat het WK gewoon plaatsvindt schoof Van Aert de favorietenrol toch richting zijn Nederlandse rivaal. ,,Het is een heel ander soort parcours in Oostende op dat zand. Dit was vooral een goede test voor de conditie. Wij zijn altijd de favoriet, maar ik schat zijn kansen net iets hoger in op grond van wat hij dit seizoen heeft laten zien.”



Van der Poel kon na zijn tegenslag al weer lachen. ,,Houd het wat mij betreft maar op 50/50. Psychologische spelletjes zijn niet nodig. We weten allebei wat we waard zijn. Het zal erom spannen.”