Van Aert wil niet mee naar fusieploeg Roompot-Crelan: 'Het is genoeg geweest'

Een diepe zucht weerklinkt. Maandenlang had de buitenwereld het over een vertroebelde relatie tussen teammanager Nick Nuyens en zijn kopman. Vandaag blijkt dat de frustratie veel dieper zit. ,,Onder het vriespunt", verwoordt Van Aert het. ,,Kijk naar de samenstelling van het team waarin ik goed anderhalf jaar geleden ben terechtgekomen. Mijn vaste verzorger Wesley Theunis is vertrokken. Jan Verstraeten ook. Tim Merlier, toprenner en mijn vaste maatje in de cross, kreeg niet eens een voorstel voor een contractverlenging. Ook Niels Albert liet deze week weten te vertrekken. Ik vergeet een pak namen. Hoofdsponsor Veranda's Willems weigert een verlengd verblijf. Dit kan toch geen toeval meer zijn?

De volledige structuur van de ploeg die begin 2017 zo veelbelovend van start ging, is weg. Het begon met de ellende met de fietsen. Daarna sukkelden we van het ene probleem in het andere. Kijk wat er overblijft. Communicatie met de renners? Nihil. Een paar weken geleden moesten we in de pers lezen dat we zouden opgeslorpt worden door Aqua Blue Sports. Niemand was op de hoogte. Vandaag komt een persbericht dat het team fusioneert met Roompot. Vijf minuten voor het versturen van het officiële communiqué ben ik op de hoogte gebracht. Ploegleider Michiel Elijzen kreeg ook een telefoontje. 'Goed nieuws, we hebben een deal', werd hem gezegd. Om in één adem er bij te vertellen dat er ook een minpuntje aan het verhaal was: voor Michiel is er geen plaats."